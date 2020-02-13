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Международные резервы России за неделю снизились до $562,2 млрд

Снижение составило $0,1 млрд

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ за неделю с 1 по 7 февраля снизились на $0,1 млрд и составили $562,2 млрд, сообщил Банк России.

На 6 января 2020 года международные резервы оценивались в $562,3 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

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Россия
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