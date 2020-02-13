"Газпром" обсуждает с европейскими клиентами существенное увеличение объемов поставок

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. "Газпром" ведет переговоры с европейскими покупателями о дополнительных поставках "десятков млрд куб. м газа", сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в ходе Дня инвестора "Газпрома".

"Мы вышли на целевую цифру, которую мы поддерживаем, - это [доля на рынке] 37%. И мы не планируем снижать эту долю. Мы считаем, что можем ее даже наращивать за счет снижающегося объема добычи [в Европе]", - сказала Бурмистрова.

"Мы видим устойчивый спрос. К нам приходят наши клиенты и говорят: можем ли мы начать обсуждать дополнительные объемы поставок с 2021, 2022, 2024 года? Объемы достаточно существенные. Это десятки млрд куб. м газа", - добавила она.

Экспорт газа РФ в дальнее зарубежье (включая Китай) в 2019 году снизился на 1,3% к уровню рекордного 2018 года - до 199,2 млрд куб. м, однако это на 2,5% больше уровня 2017 года. Экспорт в страны ближнего зарубежья вырос в 2019 году на 2,2% - до 37,7 млрд куб. м. Суммарно "Газпром" поставил на экспорт в 2019 году 236,9 млрд куб. м газа.