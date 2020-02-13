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Китайская вирусная пневмония
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В ЦБ заявили об отсутствии серьезных рисков из-за коронавируса для финстабильности России

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева отметила, что влияние таких рисков на экономику РФ ограничено благодаря бюджетному правилу и доверию рынка к политике регулятора

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Серьезных рисков для финансовой стабильности России от распространения коронавируса сейчас нет. Об этом заявила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России.

"В моменте, мне кажется, что каких-то серьезных рисков для финансовой стабильности нет, но ситуация требует предельного наблюдения за реакцией мировой экономики. Эффект будет через экономику на риски финансовой стабильности", - отметила Юдаева, отвечая на соответствующий вопрос. По ее словам, влияние таких рисков на экономику РФ ограничено благодаря бюджетному правилу и доверию рынка к политике ЦБ.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе брифинга заявила, что распространение коронавируса можно считать "черным лебедем", что может повлечь риски для экономики, но оценивать его последствия пока рано.

 

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РоссияКитайская вирусная пневмония
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