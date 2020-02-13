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Возможность иметь несколько индивидуальных инвестсчетов может появиться в 2021 году

Как сообщили в ЦБ РФ, регулятор планирует сформировать концепцию изменения закона об ИИС в течение осени 2020 года

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Возможность иметь одновременно несколько индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) может быть реализована в начале 2021 года, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Сейчас у гражданина может быть открыт только один ИИС.

"У нас в планах сформировать концепцию изменения закона об ИИС в части одного или нескольких счетов в течение осени. Соответственно, имплементация - в начале следующего года", - сказал Швецов.

По его словам, существуют три схемы реализации данной инициативы. "Есть три схемы, как уйти от единственности ИИС. Мы должны с рынком обсудить технологические нюансы и понять, какая схема наиболее эффективна для реализации", - добавил Швецов.

С января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) - по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога. Например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 110 рублей, то гражданин не будет платить налог с этих 10 рублей. Но в обоих случаях налоговых льгот можно лишиться, если ИИС будет закрыт ранее, чем через три года.

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