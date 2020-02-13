В Ставрополье увеличат поддержку проектов НКО почти в три раза за четыре года

СТАВРОПОЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направят 115 млн рублей на поддержку проектов некоммерческих организаций (НКО) в регионе в 2020 году. В 2017 году финансирование инициатив составляло 40 млн рублей, сообщили журналистам в четверг в краевом управлении по информационной политике.

"На уровне краевого правительства принято решение регулярно наращивать объем господдержки НКО. Если в 2017 году в бюджете на эти цели было предусмотрено 40 млн рублей, то в этом - уже 115 млн", - говорится в сообщение.

Ежегодно НКО края предоставляют свои проекты на конкурсный отбор. В 2020 году пройдет два конкурса, один из них уже завершился в феврале. В результате 57 организаций получат на реализацию своих инициатив более 80 млн рублей.

В числе проектов-победителей есть инициативы о создании первого в крае крытого скейт-парка, школы лидерства, проведение блог-тура, первого в регионе молодежного чемпионата по интеллектуальным играм, фестиваля творческих ремесленных проектов и другие проекты.

По данным управления, большинство организаций представили на соискание поддержки образовательные и просветительские проекты, на втором месте - инициативы патриотической направленности, на третьем - проекты в сфере молодежной политики.

За пять лет некоммерческие организации реализовали в Ставропольском крае около 220 проектов, объем поддержки составил более 197 млн рублей.