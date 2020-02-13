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"Росагромаркет" примет участие в развитии системы маркировки в России

В ЦРПТ отметили, что целью партнерства является информирование производителей, переработчиков, оптовых и розничных продавцов сельскохозяйственной продукции о преимуществах и задачах системы маркировки и прослеживания товаров

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Оператор маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и федеральная сеть оптово-распределительных центров "Русагромаркет-холдинг" (входит в холдинг "Росагромаркет") подписали соглашение об информационном сотрудничестве, сообщила в четверг пресс-служба ЦРПТ.

"Русагромаркет-холдинг" поможет ЦРПТ установить постоянный прямой информационный обмен с профессиональным сообществом, разработать и апробировать обучающие материалы по маркировке и прослеживанию и станет площадкой для организации обучающих мероприятий и других форматов взаимодействия с отраслью", - говорится в сообщении оператора.

В ЦРПТ отметили, что целью партнерства является информирование производителей, переработчиков, оптовых и розничных продавцов сельскохозяйственной продукции о преимуществах и задачах системы маркировки и прослеживания товаров. "Сотрудничество с "Русагромаркет-холдингом" поможет сделать переход на новые условия работы для производителей еще более понятным и прозрачным", - цитирует пресс-служба руководителя товарной группы "Молоко" ЦРПТ Алексея Сидорова.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 года обязательной стала маркировка табака, обуви, лекарств по категории 7ВЗН. С 1 января 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, с 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции. Также обязательной станет маркировка шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

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