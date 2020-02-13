Власти Якутии подписали с Ростехом и "ВИС" концессию про проекту моста через Лену

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Консорциум ГК "Ростех" и группы "ВИС" подписал концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена с правительством Якутии. Об этом говорится в совместном сообщении "Ростеха", группы "ВИС" и правительства Якутии.

"В Москве состоялась церемония подписания концессионного соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска. Документ подписали министр экономики Республики Саха (Якутия) Майя Данилова и член совета директоров группы "ВИС" Сергей Ромашов. В церемонии приняли участие Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, генеральный директор Государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов и председатель совета директоров группы "ВИС" Игорь Снегуров", - говорится в сообщении.

Участники соглашения уточняют, что частная концессионная инициатива была подана в правительство Якутии в декабре прошлого года от имени ООО "Восьмая концессионная компания" (входит в группу "ВИС"). "Точный размер капитальных затрат будет определен по итогам проектирования и прохождения федеральной государственной экспертизы. Внебюджетные средства могут составить порядка 30 млрд рублей. Жизненный цикл проекта - 25 лет. Из них шесть лет отведены на проектирование и строительство и 19 лет на эксплуатацию концессионером", - уточняется в сообщении.