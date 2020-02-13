ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Доля карт "Мир" по количеству операций на российском рынке достигла 20%, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

"Мы неплохо двигаемся с точки зрения продвижения карт "Мир". На данный момент доля операций - 19%. Последний месяц, я смотрела статистику, - это порядка 20%", - сказала она.

При этом доля "Мира" по количеству выпущенных карт составила 25%, добавила Скоробогатова.

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и Mastercard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК, перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".

На текущий момент российские банки выпустили уже более 73 млн карт "Мир".