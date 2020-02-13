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ЦБ может отменить на два года комиссию для банков за переводы в СБП между физлицами

Регулятор ожидает, что банки не будут "задирать" комиссии в рамках СБП для физлиц

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Банк России планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

"У банков действительно много издержек, мы прекрасно понимаем, что любой тариф для банка, который берет Центральный банк или какой-то государственный орган, это всегда лишняя нагрузка. Мы долго прорабатывали этот вопрос и пришли к выводу, что с точки зрения p2p переводов (переводы между физлицами - прим. ТАСС) мы сможем вернуться к теме установления нулевого тарифа для банков. Во II квартале мы планируем на уровне совета директоров такое решение закрепить. Мы планируем дать два года, чтобы и банкам, и клиентам было удобно и комфортно", - сказала она.

При этом регулятор ожидает, что банки не будут "задирать" комиссии в рамках СБП для физлиц. "Мы видим, некоторые банки, несмотря на комиссию ноль, умудряются поставить ее (комиссию для физлиц, взимаемую банком - прим. ТАСС) полтора или один процент по карточным транзакциям", - отметила Скоробогатова.

Система быстрых платежей (СБП) - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.

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