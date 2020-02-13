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Правительство одобрило введение штрафов заказчикам за срыв сроков оплаты товаров МСП

Размер санкции для должностных лиц составит 30-50 тыс. руб., для юридических лиц - 50-100 тыс. руб.

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС), о введении административной ответственности для заказчиков за срыв сроков оплаты товаров, поставляемых компаниями малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Документ предусматривает административную ответственность за нарушение заказчиком срока оплаты товаров (работ, услуг) по договорам или их отдельным этапам, заключенным в соответствии с положениями 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") с субъектом малого или среднего предпринимательства. Сегодня, 13 февраля 2020 года, законопроект одобрен правительством и в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в Государственную Думу", - говорится в сообщении.

Согласно документу, размер санкции для должностных лиц составит 30-50 тыс. руб., для юридических лиц - 50-100 тыс. руб.

В ФАС добавили, что инициатива разработана для исполнения нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В 2019 году постановлением правительства России от 1 августа № 1001 был увеличен годовой объем закупок у субъектов малого и среднего бизнеса с 18% до 20% совокупного годового стоимостного объема договоров, а срок оплаты заказчика по договору был сокращен с 30 до 15 рабочих дней.

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