Мантуров заявил, что Safran может войти в проект российско-китайского авиалайнера CR929

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Французская компания Safran может принять участие в проекте российско-китайского пассажирского самолета CR929, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы сегодня обсуждали ряд перспективных моментов относительно возможного участия компании Safran в бое поставщиков и разработчиков агрегатов для российско-китайского проекта 7929, широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, - сказал он. - Мы рассматриваем наших партнеров (Safran - прим. ТАСС), как серьезную заявку на участие в этом проекте".