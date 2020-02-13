"Автодор" заявил о намерениях построить трассу Москва - Казань раньше срока

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" ищет возможность за счет частных средств построить трассу М-12 Москва - Казань гораздо раньше намеченных сроков, говорится в сообщении компании.

"С учетом высокого интереса частных инвесторов к проекту М-12 мы рассматриваем возможность завершить его раньше 2027 года за счет привлечения внебюджетных средств", - заявил председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.

Ранее Счетная палата указывала, что международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай" (ЕЗК) , в который входит трасса М-12, будет открыт на 7 лет позднее намеченного срока - в 2027 году. При этом аудиторы уточняли, что часть маршрута на территории России будет построена раньше, но его полноценное функционирование будет невозможно до завершения работ в 2027 году на участке автомобильной дороги "Владимир - Канаш" (трасса М-12).

При этом в "Автдоре" напомнили, что в течение 2019 года по инициативе Минфина РФ был проведен дополнительный анализ трассировки ЕЗК на предмет ее возможной оптимизации. "Он подтвердил выводы ГК "Автодор" о необходимости создания новой автодороги М-12. При этом предусмотренные в 2019 году 2,6 млрд. рублей на реализацию проекта оказались заморожены, а финансирование было открыто Минфином России только в конце 2019 года в объеме порядка 140 млн рублей", - рассказали в компании.

В "Автодоре" также отметили, что к проекту строительства трассы Москва - Казань отмечается повышенный интерес со стороны российского и зарубежного делового сообщества. "В настоящее время получено подтверждение о готовности принять участие в проекте как от строительных компаний, так и от крупнейших финансовых организаций. Они готовы обеспечить строительные мощности и необходимый объем внебюджетного финансирования", - сообщили в госкомпании.

Как уточнили в "Автодоре", вполне вероятна оптимизация сроков реализации проекта за счет более раннего начала строительства последнего участка от Арзамаса до Канаша.

О трассе

Предполагается, что строительство платной трассы Москва - Казань пройдет в четыре этапа и начнется с двух головных участков: дороги от Москвы до Владимира (к ее строительству приступят в 2020 году) и южного обхода Казани. Завершить работы планируется к 2024 году.

Проект трассы Москва - Казань включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. и является частью создаваемого транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Полностью трасса будет построена в 2027 году, общий объем финансирования составит 730 млрд рублей.