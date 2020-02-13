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В США издающая газеты компания McСlatchy начала процедуру банкротства

В число наиболее популярных ее изданий входят The Kansas City Star, The Miami Herald, The Charlotte Observer и The Sacramento Bee

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Американская компания McСlatchy, которая является издателем нескольких десятков газет, в четверг начала процедуру банкротства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ее новостной службы.

McСlatchy рассчитывает на реструктуризацию около 60% своих долгов. Как сообщил председатель правления компании, McСlatchy "упорно пыталась избежать данного шага", однако с большим трудном справляется с выплатой пенсионных отчислений.

McСlatchy входит в число крупнейших издательских компаний США. Ей принадлежат 30 газет в 14 американских штатах. В число наиболее популярных ее изданий входят The Kansas City Star, The Miami Herald, The Charlotte Observer и The Sacramento Bee. Как отмечается в сообщении, начало процедуры банкротства в краткосрочной перспективе не должно повлиять на работу принадлежащих McСlatchy газет. Компания располагает примерно $50 млн на финансирование этих изданий.

Глава McСlatchy Крейг Формэн отметил, что компания намерена продолжить "переход на цифровые технологии". В последние годы в США, как и во многих других странах, газеты не выдерживают конкуренции с новостными и развлекательными интернет-порталами. Сотни американский изданий прекратили работу.

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