На Кубани направят 1,7 млрд рублей на развитие газомоторной отрасли

КРАСНОДАР, 13 февраля. /ТАСС/. Сеть газовых заправочных станций в районах Кубани намерены построить в течение трех лет в рамках программы Минэнерго России, их будет более 40, на эти цели направят более 1,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

"В Краснодарском крае за три года на строительство газовых компрессорных заправочных станций будет направлено более 1,7 млрд рублей. В муниципалитетах края появится более 40 заправочных станций, планируется перевести на газомоторное топливо около 9 тыс. единиц техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что так как Кубань является сельскохозяйственным регионом, газовое топливо здесь наиболее востребовано. Также ожидается, что развитие газомоторной отрасли в крае положительно отразится на экологии.

В ноябре 2019 года в станице Павловской на Кубани состоялось совещание о господдержке газомоторной отрасли РФ, заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын сообщал, что правительство РФ в ближайшие пять лет направит на развитие газомоторной отрасли 50 млрд рублей. Также сообщалось, что на начальном этапе будут определены 27 регионов России, которым будет оказываться господдержка. Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков отмечал, что перевод сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо позволит производителям в разы снизить затраты.

В 2019 году на Кубани работали около 20 газовых заправочных станций, планируется, что до конца 2024 года их число увеличится до 93.