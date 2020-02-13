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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Обновлено 

Траты на ремонт "Адмирала Кузнецова" после пожара могут не ограничиться 300 млн рублей

В Объединенной судостроительной корпорации при этом пока не могут назвать точную сумму

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Расходы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на устранение ущерба от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" в декабре 2019 года могут не уложиться в 300 млн рублей. Об этом в четверг журналистам сообщил глава корпорации Алексей Рахманов.

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"Ориентировочно ни пугать, ни радовать никого не буду. Точно никаких 90 млрд там нет. Но и я думаю, что 300 млн мы не отделаемся", - сказал Рахманов.

Он добавил, что окончательную сумму пока назвать не может. "Комиссия продолжает работать. С учетом того, что подзатянулась работа, я думаю, что нам еще потребуется какое-то время для выверки", - пояснил глава ОСК.

Ранее о том, что расходы на ремонт корабля могут достигнуть 95 млрд рублей, сообщала газета "Коммерсантъ", однако Рахманов тогда опровергал эти данные.

Теги
РоссияПожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
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