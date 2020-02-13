ФАС завершит к концу февраля проверку операторов на обоснованность повышения тарифов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России планирует к концу февраля завершить проверку в связи с повышением цен на ряд архивных тарифов "большой четверкой" мобильных операторов. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

В конце января ФАС получила от операторов ответы на запрос ведомства в связи с повышением цен на ряд архивных тарифов и пообещала завершить проверку "в кратчайшие сроки".

"Анализ продолжается. Анализируется более 4 тыс. тарифных планов, предоставленных сотовыми операторами. О результатах будет сообщено до конца февраля", - сказал он.

О планах повысить стоимость некоторых архивных тарифов в 2020 г. заявляли в "Мегафоне" и "Билайне" еще в декабре 2019 года, разослав соответствующую информацию абонентам. Так, "Мегафон" анонсировал повышение ряда архивных тарифов с 13 января, "Билайн" - с 16 января.

Предупреждение об изменении части архивных тарифов в ряде регионов с января также публиковал оператор Tele2. В свою очередь в МТС предупреждали абонентов о повышении с 30 января цен на некоторые архивные тарифы.