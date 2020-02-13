Росфинмониторинг: поколение Z все чаще вовлекается в схемы по обналичиванию денег

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Молодежь в возрасте до 20 лет все чаще участвует в схемах по обналичиванию средств. В прошлом году с участием школьников и учащихся колледжей было обналичено несколько десятков миллиардов рублей, заявила замруководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) Галина Бобрышева на встрече банкиров с руководством ЦБ.

"Примечательно, что за последние два года сильно помолодел контингент обнальщиков. Общий портрет таков, что это, как правило, молодые люди до 20 лет. Это даже не студенты вузов, чаще это учащиеся колледжей, учащиеся старших классов. Как мы говорим, представители так называемого поколения Z. В прошлом году с их участием было обналичено несколько десятков миллиардов рублей", - сказала она.

По словам Бобрышевой, молодежь оказывается вовлечена в схемы по обналичиванию денег из-за неопытности и финансовой неграмотности.

Ранее зампред Банка России Дмитрий Скобелкин сообщил, что объем обналичивания средств в российском банковском секторе в 2019 году снизился в 1,9 раза, объем сомнительных транзитных операций - в 1,7 раза.