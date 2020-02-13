Tesla намерена привлечь около $2 млрд путем дополнительного выпуска акций

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Компания Tesla намерена выпустить обыкновенные акции на сумму около $2 млрд. Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией в четверг.

Как констатируется в документе, Tesla предложит для приобретения 2,65 млн ценных бумаг. Стоимость одной акции Tesla составляет сейчас почти $770.

В заявлении уточняется, что глава Tesla Илон Маск выразил готовность приобрести акции компании на сумму до $10 млн. Ценные бумаги на $1 млн купит миллиардер Ларри Эллисон, который входит в совет директоров Tesla, а также является одним из основателей и руководителей корпорации Oracle по выпуску программного обеспечения.

Компания Tesla была основана в 2003 году Маском. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.