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Россия презентовала в Париже заявку на проведение конгресса торговых палат в 2023 году

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил высокие шансы Москвы на победу

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и руководитель Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин представили в Париже заявку на проведение Всемирного конгресса торговых палат в Москве в 2023 году, передает корреспондент ТАСС.

"Я не сомневаюсь, что Всемирный конгресс торговых палат в Москве в 2023 году станет продуктивным и интересным событием и внесет существенный вклад в развитие глобального сотрудничества торговых палат", - сказал Мантуров, отметив высокие шансы Москвы на победу.

Глава российской палаты отметил, что основной темой конгресса, если его проведение доверят Москве, станет ответственность торгово-промышленных палат в глобальном мире. "Основная тема - это ответственность торгово-промышленных палат в глобальном мире. Мы ее предлагаем раскрыть через шесть основных тем: развитие бизнеса, устойчивое развитие, цифровая экономика, безопасность в цифровой экономике", - сказал Катырин.

Еще одной темой дискуссии, по его словам, должна стать тема промышленной безопасности и экологии. "Сегодня мы наблюдаем в рамках неконтролируемого промышленного производства, какие проблемы возникают в части экологии и безопасности. Техногенные и природные катастрофы, которые носят не национальный, но региональный или межрегиональных характер, затрагивают миллионы людей. Конечно, система торгово-промышленных палат должна выработать свои предложения, каким образом мы можем эти проблемы преодолевать", - уточнил он.

На проведение конгресса в 2023 году претендуют Женева (Швейцария) и Ставангер (Норвегия), палаты которых также выступили с презентацией. Голосование, по результатам которого будет определен победитель, пройдет в середине марта текущего года, ранее сообщал глава ТПП.

Всемирный конгресс торговых палат - крупнейший форум по линии ТПП, организатором которого является Всемирная федерация торговых палат. Она создана под эгидой Международной торговой палаты, которая занимается вопросами развития ТПП в мире и объединяет 12 тыс. торговых палат и бизнес-организаций большинства стран мира.

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