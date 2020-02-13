Минэнерго Боливии изучит документы о строительстве Росатомом Центра ядерных исследований

ТАСС, 13 февраля. Власти Боливии намерены изучить всю информацию о строительстве Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ), которое ведется совместно с Росатомом. Об этом заявил министр энергетики южноамериканской страны Альваро Родриго Гусман Кольао.

"Уже сегодня мы попросили как можно скорее направить нам всю имеющуюся у руководства Боливийского агентства ядерной энергетики информацию - все юридические и технические отчеты, [данные о] достигнутых результатах и авансовых выплатах, чтобы потом мы <...> могли принять решение о том, что будет сделано", - цитирует в четверг главу ведомства местное информационное агентство Agencia Boliviana de Informacion.

12 февраля Боливийское агентство ядерной энергетики (ABEN) разместило заявление о приостановке работ по строительству Центра ядерных исследований и технологий, мотивировав это решение отсутствием разрешения парламента в нарушение конституции страны. В Росатоме ТАСС в свою очередь сообщили, что госкорпорация не получала официальных уведомлений о заморозке проекта и продолжает работу над ним.

По информации Agencia Boliviana de Informacion, Гусман Кольао признал, что некие "предварительные исследования" выявили признаки нарушений, совершенных "некоторыми лицами" при работе над ЦЯИТ. Однако, как пояснил министр, "нельзя делать поспешных выводов, поскольку сначала должен быть проведен глубокий анализ всех проектов".

"Как только у нас появится вся эта информация и станет ясно, что происходит с реализацией этих проектов, мы все разъясним, мы скажем, будет ли продолжаться строительство или оно будет приостановлено, и в этом [втором] случае, на каких условиях это строительство можно будет продолжать", - сказал Гусман Кольао. Он также добавил, что власти Боливии намерены выслушать точку зрения компаний, работающих над строительством ЦЯИТ.

Межправительственное соглашение России и Боливии о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии было заключено в 2016 году. Проект центра стоимостью 300 млн долларов, расположенного на площадке в городе Эль-Альто на высоте 4,1 тыс. м над уровнем моря, полностью финансируется боливийской стороной. ЦЯИТ планируется оснастить исследовательской ядерной установкой на базе водо-водяного реактора номинальной мощностью 200 кВт, многоцелевым центром облучения на базе промышленной гамма-установки, а также различными исследовательскими лабораториями. Вывести центр на проектную мощность планировалось в 2022 году.