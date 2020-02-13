Минфин оценивает текущую дивидендную доходность по акциям Сбербанка на уровне 9%

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ оценил текущую дивидендную доходность по акциям Сбербанка на уровне 9%. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев.

Почему? И сколько стоит сделка?

ЦБ продает Сбербанк правительству. Почему? И сколько стоит сделка?

"По нашим оценкам, при текущей цене доходность дивидендная порядка 9% составляет, постепенно доходность будет расти в последующие годы", - отметил Колычев.

По его словам, для правительства это достаточно доходная инвестиция.

Технически правительству сложно выставлять оферту миноритариям по акциям Сбербанка в связи с продажей Банком России доли организации, поэтому это сделает сам ЦБ, заявил Колычев. "Будет выставлена оферта для миноритариев. Есть вопрос, почему это делает Банк России, ответ простой - потому что бюджету это делать практически невозможно <...> Невозможно посмотреть точный уровень расходов, который потребуется для выкупа. Ну и технологически ЦБ это намного проще сделать, чем правительству".