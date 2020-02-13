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Признанная банкротом ВИМ-Авиа выставила на торги два самолета Boeing 757-200

Начальная цена на лайнеры превышает 1 млрд рублей

КАЗАНЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Два самолета Boeing 757-200, которые принадлежат обанкротившейся авиакомпании "ВИМ-Авиа" и находятся в данный момент в залоге у ООО "РНГО", выставлены на торги. Начальная цена на воздушные судна превышает 1 млрд руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Начальная продажная цена за воздушное судно Boeing 757-200 с регистрационным номером RA-73017 установлена в размере 841,03 млн руб. На второй самолет Boeing 757-200 с регистрационным номером RA-73016 начальная цена установлена в размере 288,6 млн руб.

В конце сентября 2017 года "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении полетов из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов. Спустя месяц Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиаперевозчика, дающий право на выполнение полетов. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

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Россия
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