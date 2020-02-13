В 2020 году расходы бюджета РФ вырастут на 163 млрд рублей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Поправки в федеральный бюджет на трехлетку предполагают рост расходов на 163 млрд рублей в 2020 году, на 557 млрд рублей в 2021 году и на 678 млрд рублей в 2022 году, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Доходы бюджета при этом вырастут на 214 млрд рублей в 2020 году, на 646 млрд рублей в 2021 году и на 755 млрд рублей в 2022 году.

Таким образом, доходы бюджета составят 20,6 трлн рублей в 2020 году, 21,9 трлн рублей в 2021 году и 22,8 трлн рублей в 2022 году. Расходы составлят 19,7 трлн рублей в 2020 году, 21,2 трлн рублей в 2021 году и 22,4 трлн рублей в 2022 году.

При этом профицит бюджета остается на запланированном ранее уровне в 0,8% ВВП в 2020 году и росте на 0,1% ВВП в 2021 г. и 2022 годах.

Выплаты малоимущим семьям с детьми

Более 750 млрд рублей будет выделено из средств федерального бюджета на обеспечение ежемесячной выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в 2020-2022 годах.

Согласно данным министерства, в 2020 году на осуществление выплаты направят 159,2 млрд рублей, в 2021-м - 289,7 млрд, в 2022-м - 301,3 млрд.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составит на первом этапе половину прожиточного минимума - 5,5 тыс. рублей.

Бюджетные места в вузах

Порядка 1,297 трлн рублей будет выделено на увеличение бюджетных мест в вузах страны из средств федерального бюджета в 2020-2022 годах.

Согласно поправкам в бюджет, 404,9 млрд рублей будет направлено на эти цели в 2020 году, 432,7 млрд рублей - в 2021 году, 460,2 млрд рублей - в 2022 году.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число бюджетных мест в российских вузах вырастет в 2021 году на 18,8 тыс., а к 2024 году - на 141,8 тыс. По ее словам, на 2020 год число бюджетных мест в вузах составило 509 тыс.

Она отметила, что важно "ехать" в регионы и поднимать уровень образования и квалификации преподавателей. Поэтому вопрос о распределении бюджетных мест будет решаться на уровне правительства, а не министерства.

Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Глава государства также призвал с участием бизнеса и работодателей заняться развитием университетов в российских регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры.

Питание в школах

Порядка 109 млрд рублей будет направлено на обеспечение горячего питания в школах для начальных классов из средств федерального бюджета в 2020-2022 годах, 246,3 млрд рублей будет потрачено на создание дополнительных мест в школах за три года.

Согласно поправкам в федеральный бюджет, в 2020 году на обеспечение горячего питания выделят 21,8 млрд рублей, в 2021 - 43,6 млрд рублей, в 2022 - 43,6 млрд рублей.

Создание дополнительных мест в школах потребует 68,1 млрд рублей в 2020 году, 94,2 млрд рублей - в 2021 году, 84 млрд рублей - в 2022 году. В их числе 23,7 млрд будет выделено из средств бюджетов регионов, а 222,6 млрд - из федерального бюджета.

Голикова ранее сообщила, что с 1 сентября текущего года бесплатное горячее питание в младшей школе готовы ввести 68 регионов. К сентябрю 2023 года качественное и бесплатное горячее питание будут получать 6,8 млн учеников младших классов, указывается в сообщении.

В послании Федеральному собранию Путин предложил обеспечить бесплатным питанием всех учеников с первого по четвертый классы. В тех регионах, где есть техническая готовность, это нужно сделать с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.

Также президент поручил проанализировать потребность в увеличении числа мест в школах. По словам Голиковой, порядка 413 тыс. дополнительных мест должно быть создано в школах России.

Выплаты за классное руководство

По данным Минфина, порядка 178 млрд рублей направят на выплаты в размере 5 тыс. рублей за классное руководство в 2020-2022 годах из средств федерального бюджета.

Согласно данным министерства, в 2020 году будет направлено 25,4 млрд рублей, в 2021 году - 76,3 млрд рублей, в 2022 - 76,3 млрд рублей.

Ранее Голикова сообщила, что порядка 838 тыс. учителей получат доплату за классное руководство в объеме 5 тыс. рублей.

Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей. Как сообщили в Минпросвещения, министерство разработает программу по поддержке классных руководителей.

Программа соцконтракта

Порядка 65,4 млрд рублей будет направлено распространение программы социального контракта по всем субъектам РФ из средств федерального бюджета в 2020-2022 годах.

Согласно поправкам в федеральный бюджет, в 2020 году на программу будет выделено 7 млрд рублей, в 2021-м - 29,2 млрд, в 2022-м - 29,2 млрд.

В 2018 году Путин поставил национальную цель - снизить уровень бедности в два раза (с 13,3% до 6,6%). Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности. В настоящее время проект реализуется в 21 регионе из 85.

Соцконтракты вводятся в российских регионах для снижения уровня бедности. Претендовать на поддержку могут малоимущие семьи, в которых по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семьи заключают контракт с органами социальной защиты, которые берут их на сопровождение.