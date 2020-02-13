МВФ не обладает информацией, чтобы конкретно говорить о влиянии коронавируса на экономику

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) на данный момент не обладает достаточной информацией, чтобы конкретно говорить о влиянии вспышки заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, на мировую экономику и цепочки поставок. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джерри Райс.

"Я не думаю, что мы располагаем достаточной информацией, чтобы определенно говорить об экономических последствиях [для всего мира] и влиянии [коронавируса] на цепочки поставок в регионе", - отметил он. При этом представитель фонда подчеркнул, что Китай является "как очень важным узлом в цепочке поставок, так и очень важной страной в мировой экономике".

Он пояснил, что МВФ "прорабатывает ряд сценариев" в связи со вспышкой коронавируса, но "их нельзя назвать прогнозами" фонда. "Речь идет о наших ожиданиях. На данный момент мы просто не обладаем конкретной информацией", - подчеркнул представитель фонда.

Райс добавил, что сложившуюся ситуацию сложно сравнить с эпидемией атипичной пневмонии в начале нынешнего века. "Это заболевание другого типа. Китай сейчас совершенно другая страна, это более крупная экономика. В мировой экономике сейчас совершенно другая ситуация, чем тогда", - указал он, добавив, что МВФ внимательно следит за распространением нового коронавируса.

Он процитировал директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву, которая ранее заявила: "Мы все еще находимся на этапе довольно большой неопределенности. С точки зрения сценариев, наиболее вероятным из тех, что мы сейчас рассматриваем, является V-образное влияние. Иными словами, резкое снижение экономической активности в Китае, за которым последует быстрое восстановление, а общее экономическое влияние на Китай будет относительно ограниченным. В связи с этим и влияние на мировую экономику будет также ограниченным", - заключила она.