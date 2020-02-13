Минфин понизил средний курс доллара в 2020 году в новом макропрогнозе до 63,9 рубля

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Обновленный прогноз социально-экономического развития РФ предполагает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля вместо заложенных 65,7 рубля в действующем варианте бюджета на 2020-2022 годы. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.

Ранее в четверг правительство РФ рассмотрело и одобрило поправки в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", составной частью которого является макропрогноз.

Как заявил в ходе заседания министр финансов Антон Силуанов, прогноз по росту ВВП РФ на 2020 год повышен до 1,9% с 1,7% в связи с дополнительными мерами социальной поддержки, обозначенными в послании президента.

Прогноз среднегодовой цены марки Urals на текущий год был повышен до $57,7 за баррель по сравнению с $57 в текущей версии, экспортные цены на газ для дальнего зарубежья увеличены до $206,6 за тысячу кубометров против $199. Ожидания по инфляции не претерпели изменений и остались на уровне 3%.

Оценка экспорта подросла с $411,6 млрд до $423,2 млрд, импорта также стала больше - $259,3 млрд против нынешних $249,0 млрд. При этом экспорт нефти теперь оценивается в 272,3 млн тонн по сравнению с действующими 270,2 млн тонн, тогда как экспорт нефтепродуктов в новом макропрогнозе сохранился в объеме 152,0 млн тонн. Экспорт природного газа увеличен до 225,0 млрд кубометров против 223,6 млрд кубометров.

Прибыль прибыльных организаций, по новой оценке, снизится на 448 млрд рублей - до 27,895 трлн рубля.