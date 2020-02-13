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Обновлено 

Veon снимет Урсулу Бернс с должности CEO

С 1 марта вместо нее будут назначены два исполнительных директора

ТАСС, 13 февраля. Телекоммуникационный холдинг Veon с 1 марта 2020 года изменит руководство компании, сняв с должности CEO Урсулу Бернс и назначив двух исполнительных содиректоров - Каана Терзиоглу и Серджи Херреро. Об этом говорится в сообщении компании.

В холдинге уточнили, что, Бернс, которая была назначена CEO Veon в декабре 2018 года, останется председателем совета директоров.

Экс-директор по платежам и коммерческим партнерствам Facebook Серджи Херреро и экс-глава турецкого оператора Turkcell, член совета директоров Veon Каан Терзиоглу были назначены на позиции операционных содиректоров холдинга в 2019 году. Позднее они были выдвинуты в качестве кандидатов в совет директоров принадлежащего Veon российского мобильного оператора "Вымпелком" (бренд "Билайн"). Их избрание в совет директоров акционеры "Вымпелкома" обсудят на внеочередном собрании 2 марта.

Veon владеет активами в России, на Украине, в Армении, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Алжире, Пакистане и Бангладеш. Крупнейший акционер Veon - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%), 8,3% акций холдинга находятся под управлением голландского штихтинга. В свободном обращении находится 43,8% акций компании.

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