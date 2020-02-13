Российские виноделы попросят правительство дать разъяснения в связи с новым законом о вине

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Представители Ассоциации производителей игристых вин планируют обратиться в правительство с просьбой разъяснить, как будет работать новый закон о виноградарстве и виноделии и какие поправки в него планируется внести. Об этом сообщил директор ассоциации Алан Соколов в ходе "Алкоконгресса-2020", который проходит в рамках выставки "Продэкспо-2020".

В декабре 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии. В документе содержится положение, согласно которому российское вино должно вырабатываться только из отечественного винограда.

"Вот январь - февраль мы проводим ряд консультаций с министерствами и ведомствами, скажем так, в рабочем порядке мы не находим готовых ответов, которые нас бы успокоили. Поэтому, наверное, до конца месяца мы будем официально обращаться в правительство РФ с просьбой дать нам разъяснения, по какому все-таки измерению, по какому сценарию жить, к чему готовиться предприятиям, как строить свои бизнес-процессы", - сказал он.

Согласно данным Соколова, сейчас на российском рынке около 70% вина производится из импортных виноматериалов. По его словам, пока неясно, планируется ли вносить изменения в действующий техрегламент для того, чтобы он соответствовал закону о виноградарстве и виноделии, или в сам закон будут внесены поправки. "Но эти намерения должны быть нам озвучены, потому что впереди год", - сказал он.

Согласно его данным, сейчас некоторые производители уже закупают виноматериал, собираются его завезти до марта, до июня выпустить всю продукцию, запланированную до конца года, и посмотреть, что будет происходить. "Но сколько у нас таких предприятий, которые финансово могут позволить себе это сделать? Поэтому это не снимает проблему", - сказал Соколов.