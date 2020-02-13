ЦБ рассказал, какие тарифы в Системе быстрых платежей считает неприемлемыми

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, какие тарифы при переводах в Системе быстрых платежей (СБП) регулятор считает неприемлемыми. Так, при нулевой комиссии для банков на переводы физлиц кредитные организации не должны устанавливать клиентам тарифы в 1-1,5%.

"Мы как регулятор сейчас берем комиссию с банков, что является минимумом. Мы действительно со второго квартала вернем комиссию "ноль" для таких операций. Вопрос, как банки устанавливают тарифы для своих клиентов. У каждого банка своя коммерческая и бизнес-модель. Что мы четко понимаем - что при себестоимости "ноль" не может быть этот тариф равен 1-1,5%, как для карточных транзакций. Это должен быть какой-то приемлемый тариф", - заявила Скоробогатова журналистам в кулуарах ежегодной встречи банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

При этом она напомнила, что ЦБ может ограничить верхнюю планку комиссии, если банки будут завышать тарифы для клиентов.

"Мы сначала посмотрим реакцию при тарифе "ноль". Если они, как сейчас, в большинстве своем оставят ноль или какие-то минимальные тарифы, мы, безусловно, не будем пользоваться своим правом [установить максимальный возможный размер комиссии]. Если это будут заградительные тарифы для клиента, мы встанем на сторону потребителя", - подчеркнула Скоробогатова.