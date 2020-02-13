{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минпромторг готов рассмотреть вопрос дофинансирования программ льготного автокредитования

Речь идет о программах "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль"
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© Михаил Метцель/ТАСС

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Минпромторг готов рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании программ льготного автокредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль", если заложенные средства закончатся до конца года. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Всего на программы льготного автокредитования в 2020 году Минпромторг выделил 5 млрд рублей. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что средства могут кончиться уже к концу марта.

"У всех расчеты разные: кто-то до марта, кто-то до мая, а кому-то хватит и больше, поэтому здесь вопрос требует дополнительных расчетов и понимания по источникам. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы поддерживать автопром, поддерживать программы. Но вопрос всегда упирается в ресурсы. Будем ближе к маю понимать при очередной корректировке, какие у нас будут ресурсы, и в целом у правительства, - сказал министр. - Если будет необходимость [в допсредствах], будем стараться решать вопрос".

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
Реклама на ТАСС
Правительство одобрило введение штрафов заказчикам за срыв сроков оплаты товаров МСП
Размер санкции для должностных лиц составит 30-50 тыс. руб., для юридических лиц - 50-100 тыс. руб.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС