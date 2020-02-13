Минпромторг готов рассмотреть вопрос дофинансирования программ льготного автокредитования

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Минпромторг готов рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании программ льготного автокредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль", если заложенные средства закончатся до конца года. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Всего на программы льготного автокредитования в 2020 году Минпромторг выделил 5 млрд рублей. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что средства могут кончиться уже к концу марта.

"У всех расчеты разные: кто-то до марта, кто-то до мая, а кому-то хватит и больше, поэтому здесь вопрос требует дополнительных расчетов и понимания по источникам. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы поддерживать автопром, поддерживать программы. Но вопрос всегда упирается в ресурсы. Будем ближе к маю понимать при очередной корректировке, какие у нас будут ресурсы, и в целом у правительства, - сказал министр. - Если будет необходимость [в допсредствах], будем стараться решать вопрос".