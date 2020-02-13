Минпромторг предлагает выделять субсидии на развитие маркировки товаров

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает выделять субсидии на развитие маркировки товаров. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые правила предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" на финансовую поддержку проектов по внедрению системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров", - говорится в проекте постановления.
Согласно пояснительной записке к документу, предложение о введении субсидирования связано с затратами производителей на установку необходимого для маркировки оборудования. "Стоимость оборудования, необходимого производителям для маркировки товаров средствами идентификации, может составлять несколько миллионов рублей и более", - отмечается в документе.
Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 января 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, с 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.
Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.
К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.