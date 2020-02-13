Минпромторг предлагает выделять субсидии на развитие маркировки товаров

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает выделять субсидии на развитие маркировки товаров. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые правила предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" на финансовую поддержку проектов по внедрению системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров", - говорится в проекте постановления.

Согласно пояснительной записке к документу, предложение о введении субсидирования связано с затратами производителей на установку необходимого для маркировки оборудования. "Стоимость оборудования, необходимого производителям для маркировки товаров средствами идентификации, может составлять несколько миллионов рублей и более", - отмечается в документе.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 января 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, с 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.