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Китайская вирусная пневмония

Fitch прогнозирует проблемы на мировом рынке автомобилей из-за нового коронавируса

Агентство ожидает, что продажи начнут восстанавливаться с апреля с последующим ускорением во втором полугодии 2020 года

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что новый коронавирус может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и возникновению перебоев с поставками по всему миру, говорится в сообщении агентства.

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"Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", - говорится в сообщении агентства.

Fitch полагает, что распространение коронавируса не окажет значительного влияния на кредитные показатели компаний в том случае, если вспышка окажется недолгой и ее влияние продлится в течение следующих нескольких месяцев, однако рынок будет находиться под давлением до тех пор, пока вспышка нового коронавируса не будет под контролем.

Производство автомобилей и комплектующих в Китае было приостановлено из-за продолжительных отпусков и ограничений на передвижение в условиях вспышки коронавируса, напоминает Fitch.

Агентство ожидает, что продажи начнут восстанавливаться с апреля с последующим ускорением во втором полугодии 2020 года.

Теги
Китайская вирусная пневмония
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