En+ подала заявку на листинг акций на Мосбирже

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. En+ Group 13 февраля подала заявку на листинг обыкновенных акций на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

Заявка подана в рамках планов создать диверсифицированную платформу для инвесторов в долевые инструменты и расширения доступа компании к рынкам капитала, отмечается в сообщении.

Период рассмотрения заявки на листинг акций группы на Московской бирже составляет до 20 дней, отмечает En+.

Вместе с этим En+ Group направила заявку на делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) с Московской биржи. Делистинг произойдет в соответствии с договоренностью между компанией и торговой площадкой в течение двух месяцев с даты начала торгов обыкновенными акциями En+ на Московской бирже.

Точная дата делистинга расписок будет объявлена позднее, сообщает En+. До этого момента на Московской бирже будут продолжать торговаться как GDR, так и обыкновенные акции компании.

В настоящее время на Московской бирже торгуются только GDR En+. 1 GDR En+ эквивалентна 1 обыкновенной акции группы. Дата начала торгов - 8 ноября 2017 года. Также бумаги En+ торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE).

En+ Group - интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в ОК "Русал"). "Евросибэнерго" входит в группу и управляет энергетическими предприятиями En+.