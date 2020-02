Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,39-0,9%

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к завершению торгов уменьшился на 0,39% - до 3110,05 пункта, индекс РТС - на 0,9%, до 1543,5 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 20:54 мск вырос на 0,38%, до 63,455 рубля, курс евро увеличился на 0,05%, до 68,78 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,17% - до $56,37 за баррель.

В четверг российский рынок акций, как и зарубежные площадки, приостановил подъем из-за очередного негатива, связанного с коронавирусом, говорит финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Темпы заболеваемости и показатель летальности резко увеличились. Это ставит под сомнение скорую нормализацию ситуации во второй экономике мира. По нашему мнению, в конце торговой недели рыночные риск-аппетиты могут быть поддержаны фактом взаимного снижения пошлин США и Китаем на взаимный импорт в рамках первого этапа торговой сделки", - пояснил он.

Кроме того, в пятницу участники торгов продолжат следить за ключевыми статданными и корпоративными новостями, добавил эксперт.

"Так, на рыночные настроения может повлиять выход предварительных оценок роста ВВП Германии и еврозоны за IV квартал. Станут известны и данные по розничным продажам и объему промпроизводства в США в первом месяце 2020 года. В США финансовые отчетности за IV квартал 2019 года завтра представят AstraZeneca, Enbridge Inc, Wabco Holdings Inc, Canopy Growth Corp. В России "Яндекс" опубликует финансовые результаты по US GAAP за IV квартал 2019 года и весь 2019 год, Veon - финрезультаты по МСФО за IV квартал и весь год. "Акрон", ТГК-1, ОГК-2 в свою очередь представят финансовые отчетности по РСБУ за IV квартал 2019 года", - отметил он.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в пятницу может формироваться в пределах диапазона 3085-3135 пунктов, курс рубля к доллару США - 62,8-63,9 рубля.