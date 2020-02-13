Незаконное обналичивание в России в 2019 году снизилось вдвое

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Объем обналичивания денежных средств в РФ в 2019 году сократился в 1,9 раза, незаконного вывода денежных средств за рубеж - лишь на 2%, но сохранился на исторически низком уровне. Об этом сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, выступая на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России.

"По нашим оценкам, за 2019 год объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 1,9 раза - до 95 млрд рублей, объем сомнительных транзитных операций снизился в 1,7 раза - до 721 млрд рублей. Объем вывода денежных средств за рубеж сократился только на 2%, но остается на исторически низком уровне, - около 64 млрд рублей", - сказал Скобелкин.

Обналичивание осуществляется в первую очередь через торговые точки, уточнил он. При этом банки могут участвовать в схемах обналичивания опосредованно и "несознательно", но существующие автоматизированные системы позволяют выявлять такие операции. Такие комплексы установили 85-90% российских банков, добавил Скобелкин.

По его словам, после того, как ЦБ начал направлять в кредитные организации информацию об отказах в операциях в зависимости от уровня риска, число отказов сократилось на 34% по сравнению с 2018 годом, а количество клиентов, операции которых были заблокированы, - на 30%.

Кроме того, было реабилитировано 20,5 тыс. клиентов банков, попавших в "черный список" по антиотмывочному закону, и аннулировано более 42 тыс. отказов по операциям.

Скобелкин также сообщил, что ЦБ обсуждает с Росфинмониторингом изменения в закон для уточнения причин отказа по операциям. По его мнению, решения об отказе должно приниматься банком только в случае, если есть основания подозревать, что операция связана с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Ранее зампред ЦБ отмечал, что сами банки прониклись идеей очистки от сомнительных операций, и сейчас активно выстроили технические средства, которые позволяют в режиме онлайн выявлять эти операции. Основной задачей 2019 года, по его словам, было реформирование системы мониторинга и анализа финансовых операций, что увеличило скорость выявления незаконных операций и, соответственно, реагирования.