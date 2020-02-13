"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу о возврате авансовой оплаты

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем утверждает, что государственный концерн выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" в деле о возврате авансового платежа украинским заводом "Артем".

"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против завода "Артем", - написал он в четверг в Facebook, добавив, что российская компания "требовала у украинского оборонного завода в принудительном порядке вернуть почти 55 млн гривен ($2,2 млн) за контракты на изготовление товаров двойного назначения".

При этом замдиректора концерна не конкретизировал детали по судебному решению, отметив лишь, что в "Укроборонпроме" "до конца не верили" в то, что Верховный суд примет решение в пользу концерна. ТАСС пока не располагает официальной информацией из суда.

При этом Найем отметил, что в течение двух лет завод проигрывал это дело в судах разных инстанций. "Дело шло к тому, что, если бы россияне выиграли, завод мог остановить свою работу на три-четыре месяца, сорвав выполнение гособоронзаказа, а также несколько экспортных контрактов", - добавил он.

Юристы завода "Артем" апеллировали в суде тем, что российская компания с мая 2018 года находится под украинскими санкциями, а выполнение заказа для российской компании может быть угрозой для безопасности Украины.

Компания "Авиа-Фэд-Сервис" и завод "Артем" заключили контракты в 2014 году, по которым российская сторона перечислила аванс. Однако исполнение заказов не было выполнено и компания из РФ пыталась взыскать уплаченные средства через украинский суд на основании решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ.

Завод "Артем" - украинский производитель управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.