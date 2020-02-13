{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вучич заявил, что Вашингтон настаивает на немедленной отмене торговых пошлин Приштиной

Политик напомнил, что у Сербии по теме непризнанного Косова "нет легких переговоров"

БЕЛГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты требуют от Приштины немедленной отмены торговых пошлин на сербские товары. Об этом сообщил в эфире канала RTS в четверг президент Сербии Александар Вучич после переговоров в Мюнхене со спецпосланником президента США по диалогу Белграда и Приштины Ричардом Гренеллом.

"Мы обсудили несколько важных вещей. Американский представитель Ричард Гренелл говорил о их представлениях и идеях, мы говорили о том, что мы думаем. Исключительное значение имеет то, что американцы очень жестко и твердо настаивают на отмене пошлин - немедленной и срочной, а после этого должен быть продолжен диалог между нами и Приштиной", - сообщил Вучич.

Сербский президент напомнил, что у Сербии по теме непризнанного Косова "нет легких переговоров". "Гренелл откровенно и жестко говорил о необходимости отмены пошлин, но я совершенно уверен, что в будущем и мы по некоторым вопросам будем подвержены заявлениям такого рода", - указал он.

Диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Ущерб Белграду от пошлин превышает €1 млн в день.

Вучич неоднократно заявлял, что диалог с албанской стороной будет возобновлен только после отмены торговых пошлин.

Теги
Босния и ГерцеговинаСШАСербияВучич, Александар
Реклама на ТАСС
Концерн Wintershall Dea займется разработкой нефти и газа в дельте Нила
По данным египетского министерства нефти и природных ресурсов, минимальные инвестиции будут в размере $43 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС