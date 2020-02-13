Вучич заявил, что Вашингтон настаивает на немедленной отмене торговых пошлин Приштиной

БЕЛГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты требуют от Приштины немедленной отмены торговых пошлин на сербские товары. Об этом сообщил в эфире канала RTS в четверг президент Сербии Александар Вучич после переговоров в Мюнхене со спецпосланником президента США по диалогу Белграда и Приштины Ричардом Гренеллом.

"Мы обсудили несколько важных вещей. Американский представитель Ричард Гренелл говорил о их представлениях и идеях, мы говорили о том, что мы думаем. Исключительное значение имеет то, что американцы очень жестко и твердо настаивают на отмене пошлин - немедленной и срочной, а после этого должен быть продолжен диалог между нами и Приштиной", - сообщил Вучич.

Сербский президент напомнил, что у Сербии по теме непризнанного Косова "нет легких переговоров". "Гренелл откровенно и жестко говорил о необходимости отмены пошлин, но я совершенно уверен, что в будущем и мы по некоторым вопросам будем подвержены заявлениям такого рода", - указал он.

Диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Ущерб Белграду от пошлин превышает €1 млн в день.

Вучич неоднократно заявлял, что диалог с албанской стороной будет возобновлен только после отмены торговых пошлин.