"Ъ": глава "Билайна" Василь Лацанич может покинуть компанию в ближайшее время

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Гендиректор "Билайна" Василь Лацанич в ближайшее время может покинуть компанию до истечения срока своего контракта, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Как рассказали изданию два собеседника на телекоммуникационном рынке и источник, близкий к акционерам компании, Лацанич покинет "Билайн" в ближайшее время. По словам одного из собеседников газеты, смена руководства может произойти после запланированного на 14 февраля объявления финансовых результатов материнского холдинга Veon за 2019 год. При этом новым гендиректором "Билайна" может стать экс-глава турецкого оператора Turkcell, член совета директоров Veon Каан Терзиоглу, утверждает один из источников "Коммерсанта".

В "Билайне" не прокомментировали ТАСС информацию газеты, в Veon получить оперативный ответ не удалось.

С 1 марта в телекоммуникационном холдинге Veon, которому принадлежит "Билайн", должны произойти изменения в руководстве. Терзиоглу и экс-директор по платежам и коммерческим партнерствам Facebook Серджи Херреро станут исполнительными содиректорами холдинга, сменив CEO Урсулу Бернс, занимавшую эту должность с декабря 2018 года. При этом Бернс останется председателем совета директоров Veon.

В 2019 году Терзиоглу и Херреро были назначены на позиции операционных содиректоров холдинга. Позднее они были выдвинуты в качестве кандидатов в совет директоров "Билайна". Их избрание в совет директоров акционеры "Вымпелкома" планировали обсудить на внеочередном собрании 2 марта. Лацанич был назначен гендиректором "Билайна" в начале 2018 года на три года - до конца 2020 года. До этого он работал в "МТС Украина", в том числе на позиции генерального директора, затем был назначен вице-президентом по маркетингу российского МТС.

"Вымпелком" (бренд "Билайн") - дочерняя компания телекоммуникационного холдинга Veon, штаб-квартира которого находится в Амстердаме. Крупнейший акционер Veon - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%), 8,3% акций холдинга находятся под управлением нидерландского штихтинга. В свободном обращении находится 43,8% акций компании.