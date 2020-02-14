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Китайская вирусная пневмония

Запрет на чартерное авиасообщение с Китаем официально вступил в силу

На данный момент прямое регулярное авиасообщение с республикой осуществляется только из Москвы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Чартерное авиасообщение между Россией и Китаем официально закрыто с 14 февраля. До сегодняшнего дня российские авиавласти разрешили авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы между регионами России и Китая для возвращения пассажиров домой.

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Регулярное авиасообщение из регионов России в города КНР было закрыто 1 февраля из-за вспышки нового коронавируса (2019-nCoV). До закрытия авиасообщения регулярные рейсы, кроме "Аэрофлота", выполняли авиакомпании "Ираэро", "Аврора", "Якутия", "Уральские авиалинии" и "Сибирь" (S7 Airlines), чартерные - Nordwind, iFly, Azur air. Все они фактически уже прекратили полеты, включая чартерные, по китайским направлениям.

На данный момент прямое регулярное авиасообщение с Китаем осуществляется только из Москвы. "Аэрофлот" и китайские Air China, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines. Все они обслуживаются в изолированном терминале F (все остальные международные рейсы аэропорт на прошлой неделе перенес в терминал B).

По последним данным Росавиации, возвращения домой из Китая ждут около 230 россиян, которые должны были вылететь в Россию самолетами S7 и "Уральских авиалиний" до 29 февраля. Все они ждут оформления на другие рейсы или возврата денег. В Росавиации уточнили, что 1404 пассажирам уже переоформили билеты или вернули их стоимость.

Как ранее сообщала Росавиация, чартерное авиасообщение закрывается "в соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ от 3 февраля 2020".

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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