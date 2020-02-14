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Первая фаза торговой сделки между США и Китаем вступает в силу

Соответствующее соглашение было подписано 15 января

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Первая фаза договоренности между США и Китаем об урегулировании торговых споров, в рамках которой стороны понижают пошлины на продукцию друг друга, вступает в пятницу в силу. Именно на 14 февраля выпадает завершение 30-дневного срока с момента подписания соглашения 15 января в Белом доме.

"Договоренность вступает в силу спустя 30 дней после ее подписания сторонами", - отмечается в документе, размещенном на сайте представителя Соединенных Штатов на торговых переговорах. Перспективы заключения сделки постоянно ставились под вопрос. Американская сторона грозила даже введением новых сборов. Принципиальной договоренности Вашингтон и Пекин достигли 13 декабря.

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Представители американской администрации подчеркивают, что отмены таможенных платежей не будет, пока стороны не достигнут второго этапа сделки.

В торжественной обстановке

На церемонии подписания соглашения президентом США Дональдом Трампом и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ присутствовали как главы различных американских ведомств, так и представители бизнеса: Boeing, MasterCard, Visa, ConocoPhillips.

Как отмечается в соглашении, американские компании Visa, Mastercard и American Express получат доступ к платежному рынку Китая. Первая фаза предусматривает согласие представителей республики увеличить закупки американских товаров на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в рамках второго года действия соглашения. При этом на сельхозпродукцию предполагается выделить $40 млрд, на промышленные товары, среди которых автомобили и комплектующие, самолеты, сельскохозяйственная техника, медицинское оборудование и полупроводники, - $75 млрд. Китайская сторона также приобретет энергоносители на $50 млрд и услуги на $35 млрд.

Кроме того, Китай в два раза снизит пошлины на американский импорт общей стоимостью $75 млрд.

"С 14 февраля 2020 года с 13:01 по местному времени (08:01 мск) товары, облагаемые с 1 сентября 2019 года пошлиной в размере 10%, будут облагаться пошлиной 5%. Товары, на которые 1 сентября прошлого года была введена пошлина 5%, будут облагаться по ставке 2,5%", - говорится в заявлении Комитета по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР.

Во время церемонии представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер рассказал, что соглашение включает подробные положения, касающиеся защиты патентов и борьбы с нелегальной продукцией. Стороны договорились о конфискации оборудования, используемого для производства контрафакта.

Договоренности запрещают присвоение коммерческой тайны. Согласно документу, Пекину запрещено "применять меры стимулирования, побуждающие" американские компании передавать ему технологии.

Из фазы в фазу

Двусторонняя сделка имеет бессрочный характер. Однако главная интрига заключается в том, отменят ли Соединенные Штаты все пошлины при переходе ко второму этапу соглашения.

Вашингтон увязывает необходимость сохранения сборов с выполнением Пекином своих обязательств. "Я оставляю их (пошлины - прим. ТАСС), потому что в противном случае у нас не будет козырей для переговоров. Но они все уйдут, как только мы закончим вторую фазу", - заявил 15 января глава Белого дома.

Впрочем, Китай также использует страховочную сетку, обращая внимание на то, что ряд мер в отношении товаров из США сохраняется.

По словам американского министра финансов Стивена Мнучина, работа по второму этапу соглашения идет активно. "Хорошая новость заключается в том, что [представитель США на торговых переговорах] посол [Роберт] Лайтхайзер и я [уже] разобрались с целыми главами второй фазы", - отметил он.

Новые вызовы

По сообщениям Белого дома, председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре 7 февраля заверил Трампа в выполнении обязательств по торговому соглашению, несмотря на распространение в Китае коронавируса.

США прогнозируют замедление выполнения договоренностей с китайской стороны, однако не склонны драматизировать ситуацию.

"Президент Си [Цзиньпин] заверил нас в том, что сделка будет реализована и, даже если темпы закупок [американского] экспорта несколько замедлятся из-за вируса, они их позднее наверстают", - заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

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