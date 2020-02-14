{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции США против Huawei
Обновлено 

США решили отложить введение ограничений против Huawei

Временную генеральную лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять китайской корпорации продукцию, продлили до 1 апреля
Описание
© AP Photo/Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Администрация США еще на полтора месяца продлила лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединенных Штатов.

На эту тему
В чем обвиняли Huawei

Это следует из официального уведомления Министерства торговли США, размещенного в четверг в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

"Правительство США приняло решение продлить до 1 апреля 2020 года временную генеральную лицензию компании Huawei Technologies", - отмечается в документе.

Теги
СШАСанкции США против Huawei
Реклама на ТАСС
Российские операторы связи разошлись во мнении о сокращении сроков переноса номера
Речь идет о сокращении сроков перехода абонентов к другому оператору с восьми до четырех-шести дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС