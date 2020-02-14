США решили отложить введение ограничений против Huawei

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Администрация США еще на полтора месяца продлила лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединенных Штатов.

В чем обвиняли Huawei

На эту тему

Это следует из официального уведомления Министерства торговли США, размещенного в четверг в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

"Правительство США приняло решение продлить до 1 апреля 2020 года временную генеральную лицензию компании Huawei Technologies", - отмечается в документе.