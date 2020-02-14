Росрыболовство не ожидает большого числа заявок на участие в повторных крабовых аукционах

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Большого количества заявок на участие в повторных крабовых аукционах в России не ожидается, сообщил ТАСС заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

"Есть остатки, которые не были проданы: глубоководные крабы, не нашлось покупателя. Они [аукционы], соответственно, будут проходить в этом году. Но пока особо не предвидится большого количества заявок. А по шельфовым видам, по ценным все торги прошли в прошлом году осенью, доли закреплены, и осталось им только суда построить", - сказал он.

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2019 года закону, половина квот на вылов краба распределяется на аукционах. Квоты дают право добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями на 15 лет.

Первые крабовые аукционы прошли осенью 2019 года. На них был выставлен 41 лот: 31 - с долями квот на добычу крабов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 10 - в Северном рыбохозяйственном бассейне. Из 31 дальневосточного лота в 2019 году было разыграно 25, еще шесть распределят в 2020 году. Как сообщил ранее журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков, доход от проведения повторных крабовых аукционов может составить 4 млрд рублей.

Получатель квоты должен в течение пяти лет построить краболовное судно. Чтобы часть из этих судов строилась на предприятиях Дальнего Востока, создается механизм предоставления субсидий. Предполагается, что компаниям, которые будут заказывать суда на дальневосточных верфях, из федерального бюджета будет компенсироваться 20% стоимости строительства. Средства могут быть выделены из доходов от крабовых аукционов.