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Китайская вирусная пневмония

Минпромторг не поддержал идею запретить посылки из китайских интернет-магазинов

Глава ведомства Денис Мантуров отметил, что Минпромторг получил от Роспотребнадзора подтверждение того, что коронавирус не передастся через посылки
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ПАРИЖ, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ не поддерживает предложение о запрете товаров и посылок из Китая, в частности из интернет-магазинов, поскольку Роспотребнадзор подтвердил невозможность передачи коронавируса человеку подобным образом. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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"Коронавирус никак на посылках не передастся. Мы даже специально сделали запрос в Роспотребнадзор, получили соответствующее подтверждение", - сказал министр, комментируя обращение депутата Госдумы Виталия Милонова. Парламентарий предложил ограничить поступление посылок из Китая, поскольку, как он указал, природа коронавируса до конца не изучена.

"Кроме посылок, и другие группы товаров приходят постоянно к нам [из Китая], поэтому мы всю кооперацию нарушим", - добавил Мантуров.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 59,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,3 тыс. инфицированных умерли, выздоровели почти 6 тыс. человек.

 

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияКитайская вирусная пневмония
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