Фургал: Хабаровский край увеличит продажи леса на Петербургской товарно-сырьевой бирже

ХАБАРОВСК, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют увеличить объем продаж леса на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), в этих целях продажа древесины через биржу может стать одним из условий для получателей статуса приоритетного инвестиционного проекта. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального правительства по итогам встречи главы Хабаровского края Сергея Фургала с президентом СПбМТСБ Алексеем Рыбниковым.

"Мы можем внести в перечень требований для получения статуса приоритетного инвестиционного проекта условие - это продажа древесины через биржу. Подобная практика встречается в сфере лицензирования торговли нефтепродуктами. Нужно инициировать эту поправки, совместно с СПбМТСБ обратиться к правительству РФ. В этом случае прозрачность торговли древесиной будет гарантирована", - приводятся в сообщении слова Фургала. Отмечается, что краевые власти постараются распространить новый порядок торговли лесом на все компании, в том числе и на те предприятия, у которых есть статус приоритетного инвестиционного проекта.

Схему продажи леса и пиломатериалов через биржу глава региона Фургал предложил в 2018 году, когда анализ показал, что вся лесная отрасль платила в региональный бюджет всего около одного млрд рублей в виде налоговых отчислений, и практически вся эта сумма уходила на восстановление дорог, разбитых лесовозами. В то же время, по данным таможни, объемы продаваемого леса и данные о составе в нем ценных пород сильно разнились с отчетами лесозаготовительных компаний.

"У биржи есть опыт успешного сотрудничества с целым рядом российских регионов, включая Красноярский край, Республику Удмуртия, Новгородскую область и другие, где после начала реализации государственного леса через биржу цены на лесоматериалы вырастали кратно. Думаю, что схожий потенциал для роста доходов от продаж леса имеется и в Хабаровском крае. Биржевые торги позволяют выявить справедливую, действительно рыночную цену лесоматериалов и увеличить налогооблагаемую базу. То есть регион начнет получать от торговли лесом реальные доходы", - цитирует пресс-служба регионального правительства Рыбникова.

В 2019 года на площадке международного экономического форума в Санкт-Петербурге Фургал и Рыбников подписали соглашение о сотрудничестве. После этого через биржу Хабаровский край провел первые пробные торги лесом. В 4 квартале 2019 года на электронной площадке было продано 2,2 тыс. куб. м древесины, срубленной по госзаданию.

СПбМТСБ создана в 2008 году по решению президента РФ Владимира Путина. Она является крупнейшей товарной биржей в стране, на нее приходится 99% объемов всей биржевой товарной торговли в России. В 2014 году в Иркутске стартовали биржевые торги лесоматериалами для внутрироссийских потребителей. К настоящему времени лесом через биржу торгуют 25 российских регионов.