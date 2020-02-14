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Первую очередь сыродельного завода в Новосибирской области запустят к концу 2020 года

Предприятие будет экспортировать продукцию в Китай

НОВОСИБИРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Первую очередь Новосибирского завода по производству сыров и молочной продукции, экспорт которой планируется на территорию Китая, запустят к концу 2020 года, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Строительство сыродельного завода на юго-востоке Новосибирской области было инициировано компанией "Сибирская академия молочных наук" (входит в холдинг "Эконива-АПК"). Основные виды продукции - твердые, полутвердые сыры, масло, молоко и сливки. Как сообщил ТАСС ранее министр экономического развития региона Лев Решетников, завод начнет экспортировать в Китай сыры и молочную продукцию к 2024 году.

"Запуск первой очереди предприятия планируется к концу этого года", - сообщил Лещенко, пояснив, что на полную мощность завод выйдет в 2022 году.

Сумма инвестиций в строительство производства на юго-востоке Новосибирской области составляет 20,9 млн рублей. Проектная мощность завода оценивается в 420 тыс. тонн молока в год. Площадь участка, на котором он разместится, составляет 7 га. Предприятие позволит создать 350 новых рабочих мест.

Компания "Сибирская академия молочных наук" входит в холдинг "Эконива-АПК", который является одним из ведущих аграрных холдингов России. Сельхозпредприятия холдинга работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае. В аграрном производстве заняты около 13 тыс. 900 сотрудников.

Теги
РоссияКитайНовосибирская областьЭкономика
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