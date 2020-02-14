Россия надеется на визит президента или вице-президента Аргентины в 2020 году

УШУАЯ /Аргентина/, 14 февраля. /ТАСС/. Власти России надеются, что президент Аргентины Альберто Фернандес или вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер посетят РФ уже в этом году. Об этом заявил в четверг посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Мы пригласили Альберто Фернандеса и Кристину Киршнер посетить Россию. Надеюсь, это произойдет уже в этом году", - сказал он журналистам.

По его словам, в настоящее время идет обсуждение возможного визита.

В декабре прошлого года глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, представлявший РФ на инаугурации президента Аргентины, сообщил, что тот выразил желание воспользоваться приглашением президента РФ Владимира Путина посетить Россию.

Сотрудничество в сфере энергетики

Феоктистов также сообщил, что власти аргентинской провинции Огненная Земля заявили об интересе к взаимодействию с Россией в области добычи и разведки газа.

По его словам, "добыча и разведка углеводородов, прежде всего газа, как на территории самой провинции, так и в открытом океане" является одной из возможных сфер сотрудничества между Россией и аргентинским регионом. "У нас есть компании, которые проявляют к этому интерес. Нам также подтвердил губернатор [Густаво Мелелья], что провинция будет заинтересована в сотрудничестве с Россией в реализации экономических проектов", - сказал журналистам дипломат.

В четверг он провел с главой региона встречу, на которой также присутствовали председатели российско-аргентинского предпринимательского совета. Стороны обсудили, в каких областях могло бы развиваться взаимодействие. "Есть вещи на первый взгляд совсем очевидные, например рыболовство. Губернатор подтвердил, что здесь были бы рады российским морякам", - добавил Феоктистов.

30 ноября 2018 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Аргентину для участия в саммите "двадцатки" страны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере рыбного хозяйства. В конце февраля этого года в Буэнос-Айресе пройдет первое заседание российско-аргентинской комиссии по рыболовству.