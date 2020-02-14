В мэрии Благовещенска сообщили о падении цен на овощи в городе

ТАСС, 14 февраля. Администрация Благовещенска регистрирует снижение цен на огурцы и помидоры, которые в основном завозятся в регион из КНР, несмотря на существенные ограничения трансграничных грузоперевозок. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэрии.

"На текущей неделе наметился значительный спад цен на огурцы и томаты. Так, в предприятиях торговых сетей розничная цена на огурцы составляет от 129 руб. и выше. Томаты предприятия розничной торговли предлагают по цене от 189 руб. Также в ближайшее время ООО "Тепличный" планирует поставку своей продукции (огурцов и томатов) в торговые предприятия города", - говорится в сообщении.

Как утверждают специалисты администрации города, ситуация с обеспеченностью и ценообразованием овощной продукции в торговых предприятиях Благовещенска стабилизировалась. В наличии имеется полный ассортимент овощной продукции в достаточном объеме.

По информации правительства региона, перевозка скоропортящейся плодово-овощной продукции из Китая сейчас осуществляется только российскими транспортными средствами, российскими водителями с загрузкой на территории пункта пропуска с китайской стороны. Китайские транспортные средства с грузом оборудования пропускаются в количестве не более 20 единиц, выгружаются на территории торгового порта Благовещенск, после чего возвращаются обратно в КНР. Планируется, что в таком режиме пункты пропуска будут функционировать до 1 марта.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа. Ранее на большинстве автомобильных пунктов пропуска грузовое сообщение было приостановлено до 2 февраля, а на некоторых - до 7 февраля. С 7 февраля грузоперевозки на пограничных переходах в Амурской области с Китаем возобновлены по временной схеме на три часа в день. К этому времени в региональное управление ФАС поступил ряд жалоб от граждан на повышение цен на некоторые виды овощей, завозимых из Китая.