Honda вновь отложила возобновление работы на заводе в Ухане

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Японская автомобилестроительная корпорация Honda вновь отложила возобновление работы на своем сборочном предприятии в китайском Ухане, который стал очагом распространения нового коронавируса. Теперь ее предполагается начать после 24 февраля, говорится в распространенном в пятницу сообщении компании.

Ранее Honda планировала возобновить работу на следующей неделе, очередная отсрочка вызвана продлением режима жесткого карантина в Ухане.

О задержках в восстановлении деятельности своих заводов в Китае ранее сообщили японские автомобилестроительные корпорации Toyota, Mazda и Nissan. Они также были вынуждены принять решение о временной остановке некоторых производственных линий в Японии.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания в Китае превысило 63,8 тыс., 1380 человек скончались, более 6,7 тыс. выздоровели.