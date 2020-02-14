В России до апреля появятся новые правила утилизации упаковки производителями товаров

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минприроды России находится на завершающем этапе разработки новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП), с новыми правилами утилизации пластиковой, стеклянной, жестяной и других видов упаковки собственных товаров компании-производители смогут ознакомиться уже в марте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства, пояснив, что до 1 апреля новая концепция РОП должна быть принята правительством.

Министерство должно представить проект концепции РОП вице-премьеру Виктории Абрамченко уже в конце февраля, сообщили в пресс-службе. В концепции должны быть отражены принципы "загрязнитель платит": меры по разграничению экологических обязательств между производителями упаковки и предприятиями-переработчиками, а также усиление методов контроля за утилизацией.

"Концепция проходит последние согласования и будет представлена в срок. Согласования документа шли, в том числе с бизнес-сообществом. Работа продолжается, и сейчас формируются дорожные карты, о том, как бизнес и в какие сроки предлагает повышать нормативы утилизации <...> Согласно поручению, до 1 апреля концепция должна быть принята правительством", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в новую систему будут включены не только стеклянные, пластиковые и жестяные бутылки, но и остальные виды упаковки товаров. Речь идет не только о таре для напитков.

На вопрос, не поспособствует ли внедрение 100% норматива переработки на стоимость продуктов, в Минприроды ответили отрицательно. "Нет. Экосбор платится не от стоимости товара, а за утилизацию упаковки товара. Например, овощи в упаковке: экосбор идет именно за упаковку овощей, а не за общую стоимость овощей в них", - пояснили в министерстве.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе заявил, что стране нужен переход на экономику замкнутого цикла, в связи с чем с 2021 года необходимо начать применять новый механизм РОП, чтобы производители и импортеры платили за утилизацию товаров и упаковки. РОП существует в России с 2014 года, она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него (преимущественно это упаковка). РОП дает производителю три возможности: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию или организовать процесс самостоятельно. Участники рынка неоднократно указывали, что в нынешнем виде РОП неэффективна и систему надо реформировать, доводя норматив утилизации упаковки до 100%.