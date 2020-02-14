РБК: производители электроники просят преференций при закупках их техники госкомпаниями

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Ассоциация "Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности" подала жалобу вице-премьеру Юрию Борисову на требование Федеральной антимонопольной службы отменить закупки РЖД и "дочки" МРСК на поставку российского радиоэлектронного оборудования. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на письмо консорциума.

Производители попросили внести изменения законодательство в области госзакупок отечественной радиоэлектроники, чтобы защитить внутренний рынок и интересы безопасности и повысить защищенность особо значимых объектов информационной инфраструктуры страны. Ассоциация просит изменить подход к закупкам радиоэлектроники (компьютеры, серверы, модемы и т.д.) госкомпаниями. В середине 2019 года госорганам предписали в приоритетном порядке закупать радиоэлектронику из специального реестра российской продукции. В письме содержится просьба внести изменения в документы правительства, чтобы это требование распространялось и на госкомпании.

"С точки зрения защиты российского производителя предложение ассоциации абсолютно верное, но мы можем столкнуться с претензией от ВТО, членом которой Россия является с 2012 года и в соответствии с правилами которой такие жесткие ограничения не допускаются", - приводит РБК слова заместителя руководителя ФАС Михаила Евраева. Также он отметил, что решение территориальных управлений ФАС были основаны на существующем законодательстве и только при его изменении в сторону большей защиты отечественного производителя ФАС сможет принимать необходимые для этого решения.

Представитель Ростеха сообщил изданию, что предложенные ассоциацией изменения законодательства дадут приоритет отечественной продукции над зарубежными аналогами. По его мнению, сегодня российские производители испытывают сложности с выходом на рынки госзакупок из-за несовершенного законодательства, защищающего зарубежных поставщиков, существующих стереотипов в отношении отечественной продукции, консерватизма рынка и сильного лобби. По оценкам Ростеха, в 2018 году в госзакупках доля российской радиоэлектронной продукции не превышала 20%, а в закупках госкомпаний - около 3-5%.

В феврале 2020 года РЖД в связи с изменением конкурсной документации отменили тендер на закупку 15 тыс. компьютеров с процессорами "Эльбрус" на 1 млрд рублей. По требованию ФАС, РЖД изменили техническую документацию на закупаемые компьютеры и убрали слово "Эльбрус" из описания процессоров, объявив новый тендер. Общая сумма контракта составляла 1 млрд рублей. Срок поставки компьютеров был перенесен с 25 мая 2020 года на 7 декабря 2020 года.

"Эльбрус" - процессоры, разработанные российской частной компанией МЦСТ. В настоящее время существует несколько модификаций таких процессоров, в том числе восьмиядерные "Эльбрус-8С", 64-разрядный "Эльбрус-4С".