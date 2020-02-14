"Ъ": МЭР предлагает распространить схему управления нацпроектами на госпрограммы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ выступило с идеей упростить механизм перераспределения средств федерального бюджета на государственные программы РФ, использовав для этого модель управления национальными проектами. Об этом в пятницу сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на презентацию министерства.

По информации издания, в настоящее время для внесения изменения в государственную программу необходимо межведомственное согласование и общественное обсуждение, затем принимается постановление правительства. При этом для перераспределение бюджетных средств необходимо принятие поправок в закон о бюджете.

Минэкономразвития предлагает ввести возможность переноса не использованных при исполнении госпрограмм средств между годами. В частности, решение о перераспределении средств, выделенных на госпрограммы, будет принимать правительство, а в случае федеральных проектов - курирующий вице-премьер.

По оценке министерства, результатом таких изменений станет увеличение скорости и эффективности управления средствами бюджета, а также повышение прозрачности при их использовании. Кроме того, это упростит администрирование закона о бюджете.

О госпрограммах РФ

Государственные программы РФ (всего 44 программы) предусматривают выделение средств, в частности, по госпрограмме "Развитие здравоохранения" - 847,5 млрд рублей в 2020 году, 787,6 млрд рублей в 2021 году, 788,1 млрд рублей в 2022 году. По госпрограмме "Развитие образования" - 214,1 млрд рублей в 2020 году, 220,3 млрд рублей в 2021 году, 172,8 млрд рублей в 2022 году. По госпрограмме "Социальная поддержка граждан" - 1,465 трлн рублей в 2020 году, 1,511 трлн рублей в 2021 году, 1,55 трлн рублей в 2022 году. По госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия - 283,6 млрд рублей в 2020 году, 291,2 млрд рублей в 2021 году, 327,3 млрд рублей в 2022 году; по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" - 102,7 млрд рублей в 2020 году, 84,6 млрд рублей в 2021 году, 91,4 млрд рублей в 2022 году.

На реализацию 20 федеральных целевых программ (ФЦП) направляется в 2020 году 372,3 млрд рублей, в 2021 году 277,3 млрд рублей, в 2022 году 278,2 млрд рублей. Все данные по госпрограммам и ФЦП были откорректированы ко второму чтению.